Meloni: "Condanna totale per quanto accaduto alla Flotilla"

La presidente del Consiglio annuncia "indagini per capire quanto è successo". Su Putin, invece, avverte: "E' in difficoltà, non cadere nelle sue trappole"

Giorgia Meloni (Afp)
24 settembre 2025 | 19.06
Redazione Adnkronos
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni interviene oggi, martedì 24 settembre, da New York sull'attacco alla Flotilla. La premier condanna quanto accaduto, aggiungendo che verranno fatte "indagini per capire quello che è successo". La Flotilla, aggiunge, "sta facendo qualcosa di pericoloso e irresponsabile", richiamandoli alla responsabilità.

Torna anche a parlare della Russia e di Putin, sostenendo che "è in difficoltà" e bisogna evitare di "finire nelle sue trappole". Bisogna, aggiunge, "evitare un'escalation che conviene solo" al Cremlino.

