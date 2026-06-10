"L'Italia non è la repubblica delle banane, qui si rispettano le regole". La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è espressa così, oggi 10 giugno, nel suo intervento all'assemblea generale di Confcommercio. "Finora abbiamo chiuso d'ufficio 24mila attività 'apri e chiudi', ovvero quelle attività molto spesso gestite da extracomunitari che eludono il fisco", ha dichiarato Meloni. "Un risultato importante per lo Stato e gli imprenditori onesti che non meritano di subire la concorrenza sleale di chi magari, dopo essere entrato illegalmente in Italia, si mette pure a farci concorrenza sleale. Non si può fare", ha concluso la premier.