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Giuli da Meloni a Palazzo Chigi: "Piena sintonia nell'azione di governo"

Fonti confermano da parte della presidente del Consiglio "la piena volontà di sostenere l’azione di un ministero centrale per l’Italia"

Meloni e Giuli - Ipa
Meloni e Giuli - Ipa
11 maggio 2026 | 18.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il ministro della Cultura Alessandro Giuli "ha chiesto e ottenuto di incontrare oggi a Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al fine di confermare e ribadire la piena sintonia all’interno dell’azione di governo". E' quanto trapela da fonti di Palazzo Chigi, dopo la visita del titolare del Mic, nella sede del governo. "Nel corso dell’incontro, il ministro Giuli ha espresso la propria gratitudine nei confronti del Presidente del Consiglio, confermando il suo totale sostegno al programma della coalizione di Governo".

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"Negli ultimi giorni si sono susseguite voci e ricostruzioni giornalistiche volte a mettere in discussione la credibilità dell’operato dell’esecutivo, facendo leva su presunte divergenze di opinione tra il ministro Giuli, il presidente del Consiglio e altri esponenti del governo, ricostruzioni prive di fondamento", sottolineano le fonti al termine del faccia a faccia.

Meloni: "Pieno sostegno al ministero"

"Da parte del presidente del Consiglio - rferiscono ancora le stesse fonti - è stata ribadita la piena volontà di sostenere l’azione di un ministero centrale per l’Italia. È emersa, anche sul piano formale, la solidità di un rapporto cordiale e proficuo tra il Capo del Governo e il Ministro Giuli, relegando le polemiche emerse nelle ultime settimane alla normale dialettica politica, in un contesto reso particolarmente complesso dall’attuale scenario internazionale".

"L’incontro ha consentito di approfondire i principali dossier di competenza di un dicastero strategico per il Paese, nonché di analizzare gli sviluppi del contesto nazionale e internazionale che incidono sul settore di riferimento. Il ministro ha inoltre illustrato le attività svolte e la programmazione in corso".

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