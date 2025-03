La riforma della giustizia voluta dal governo, che prevede la separazione fra chi accusa e chi giudica, "punta a garantire una vera parità processuale fra accusa e difesa. È un punto che voi avete sottolineato in tante occasioni, insieme al fatto che la separazione delle carriere costituisce ormai un processo ineludibile, non solo dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale ma anche dopo le riforme Castelli e Cartabia, che hanno delineato una figura di pubblico ministero sensibilmente diversa rispetto a quella prevista in origine nel nostro ordinamento giudiziario". Così, secondo quanto si apprende, la premier Giorgia Meloni, rivolgendosi ai rappresentanti dell'Unione camere penali nel corso dell'incontro a Palazzo Chigi.

"La riforma costituzionale sulla giustizia punta a raggiungere un obiettivo di sistema e che finora il sistema non ha raggiunto - ha detto ancora la presidente del Consiglio oggi pomeriggio a Palazzo Chigi incontrerà l'Anm - L'articolo 111 della Costituzione ci dice che 'il giusto processo' è quello che si 'svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale'. Il giusto processo si attua, in contraddittorio, davanti ad un giudice che non deve solo essere terzo, ma che deve anche apparire terzo. È esattamente ciò che intendiamo fare noi con questa riforma".