Gli occupanti di Scienze politiche bloccano anche Giurisprudenza: Il Prof agli studenti: "Chi condivide cambi facoltà"

Domenico Mezzacapo (Diritto del Lavoro): "Non è il caso di prendere una posizione? Qui non è in gioco la tematica per cui si protesta, né la libertà di manifestazione del pensiero. Ogni libertà finisce dove inizia quella degli altri" - I rappresentanti studenteschi: "Condividiamo il pensiero del prof"

Gli occupanti di Scienze politiche bloccano anche Giurisprudenza: Il Prof agli studenti:
01 ottobre 2025 | 16.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Gli occupanti della Facoltà di Scienze Politiche all'università La Sapienza di Roma hanno impedito oggi la prosecuzione dell'attività didattica in numerose aule della Facoltà di Giurisprudenza. E bloccato l'accesso ad alcuni professori ai loro uffici. "Si domandi se non sia il caso di prendere una posizione come studenti di giurisprudenza - scrive un professore della cattedra di Diritto del Lavoro, Domenico Mezzacapo, rispondendo ad uno dei rappresentanti del corpo studentesco in una email ripostata sulla chat pubblica 'Avvisi e comunicazioni' della lista Xenia - Qui non è in gioco la tematica per cui si protesta, né la libertà di manifestazione del pensiero. Ogni libertà finisce dove inizia quella degli altri".

"Chi condivide le modalità di questa protesta che, senza essere un penalista integra a occhio svariati reati (interruzione di pubblico servizio? Violenza privata? Oggi a me e a molti colleghi è stato impedito fisicamente di accedere perfino allo studio al quarto piano) non può essere uno studente di giurisprudenza o forse farebbe meglio a cambiare facoltà", si legge nel testo visionato dall'Adnkronos.

Plauso dagli studenti al messaggio del ddcente: "Stiamo dialogando con la cattedra e vi faremo sapere. Ad ogni modo condividiamo il pensiero del Professore", commentano sulla chat pubblica. Poi il docente posta una comunicazione su Google Classroom rivolta a tutto il corpo studentesco, comunicazione ripostata anche sulla chat 'Avvisi e comunicazioni': "In considerazione della situazione a Scienze politiche, dove qualcuno ritiene rientri nelle libertà di manifestazione del pensiero commettere reati (interruzione di pubblico servizio, violenza privata) e impedire ai docenti di fare lezione e di accedere ai propri uffici, le lezioni di questa settimana si terranno esclusivamente on-line, anche in considerazione dello sciopero di venerdì e di una relativa richiesta in tal senso dei rappresentanti degli studenti di Giurisprudenza".

