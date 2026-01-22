I risultati del sondaggio Youtrend per Sky TG24 diffuso oggi
Gli italiani sono divisi sul possibile invio di truppe in Groenlandia per scoraggiare Donald Trump. Nel sondaggio Youtrend per Sky TG24 diffuso oggi il 39% degli italiani ha dichiarato di voler inviare le truppe, mentre il 36% non vorrebbe fare nulla, lasciando che Danimarca e Stati Uniti se la vedano tra loro. Solo il 5% vorrebbe premere sulla Danimarca affinché ceda almeno in parte la sovranità agli USA. Il 20% non sa.
Nel sondaggio Youtrend è stata indagata l’opinione degli italiani anche su altre due questioni di politica internazionale. Sull’Iran, il 42% degli intervistati vorrebbe un aumento delle sanzioni occidentali, per fare pressione sul regime di Ali Khamenei, mentre una percentuale più bassa (21%) vorrebbe un intervento militare per rovesciarlo direttamente e una più bassa ancora (19%) non ritiene opportuno intervenire. Il rimanente 18% non sa.
Sull’intervento degli Stati Uniti in Venezuela, con cui è stato catturato Maduro, il 50% degli italiani esprime un giudizio negativo o molto negativo, mentre il 35% dà un giudizio positivo o molto positivo e il 15% non sa.