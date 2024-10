'Il giusto sentiero 4.0': al via convention Fdi a Nemi con Ciocchetti, Bellucci e Abodi

Al via questo pomeriggio, dalle 15, la seconda edizione della convention 'Il Giusto Sentiero 4.0', organizzata dalla Federazione Provinciale di Roma di Fratelli d'Italia a due anni di Governo Meloni. Una due giorni ricca di ospiti. Tra i partecipanti il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, e il viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maria Teresa Bellucci, insieme a Luciano Ciocchetti, ideatore dell’evento e vicepresidente della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati.

Una delle novità più attese di questa edizione sarà il contributo video di Francesca Giubelli, la prima influencer virtuale in Italia creata con intelligenza artificiale (Ia) e certificata da Meta. Francesca Giubelli creata da Valeria Fossatelli, Emiliano Belmonte e Francesco Giuliani rappresenta una svolta nel modo di comunicare e di fare marketing anche in politica, dimostrando come la tecnologia possa influenzare profondamente la società e il mondo del lavoro. Il suo intervento, previsto per il 26 ottobre, aprirà il dibattito sulle implicazioni etiche e sociali dell’IA, affrontando temi come diritti umani, sicurezza e innovazione tecnologica.

La convention si prefigge di creare un dibattito aperto su tecnologia e tradizione, con un programma che vedrà la partecipazione di numerosi rappresentanti istituzionali, tra cui sindaci, consiglieri regionali e comunali, deputati e assessori. Al centro della discussione, l’impatto dell’innovazione sulle dinamiche politiche e amministrative locali. Il 26 ottobre, la giornata si aprirà -alle 15- con l’intervento di Luciano Ciocchetti, seguito dai saluti degli onorevoli Marco Perissa e Paolo Trancassini e Laura Nolfi membro esecutivo provinciale.