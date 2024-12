Il potere, gli amori e la Rai: Vespa racconta il suo nuovo libro

“Il potere è sempre stato un grande motivo di attrazione, anche se oggi non è più fatale come un tempo. Non si arriva più al suicidio come Geli, la nipote-lolita di Hitler”. Bruno Vespa commenta con l’Adnkronos il suo nuovo libro, “Hitler e Mussolini” (Rai Libri-Mondadori), che racconta anche gli amori, i sentimenti (e, nel caso del Führer, le perversioni) dei due uomini che hanno sconvolto il Novecento. Nella seconda parte, le interviste ai leader di oggi, da Meloni a Conte, da Calenda a Vannacci.

A 17 anni da “L’amore e il potere”, uscito nel 2007, anno della prima lettera di Veronica Lario a “Repubblica”, in cui chiedeva pubbliche scuse a Berlusconi, i rapporti sentimentali sono ancora in grado di condizionare la politica. “Basti pensare al caso Sangiuliano, che è ricostruito nel libro. Mariarosaria Boccia ha provato a usare per il proprio tornaconto il rapporto con il ministro, che era un bravo ministro ma non è riuscito ad arginarla, pagandone le conseguenze. Il caso più clamoroso di questi anni”.

Margherita Sarfatti, Ida Dalser, Rachele Guidi, nel libro ci sono tutte le donne del Duce. “Come si vede dal rapporto con la sua ultima amante, il potere attrae e inquina: se Claretta Petacci era sinceramente innamorata, intorno a sé aveva una famiglia di profittatori, con il padre che si fece raccomandare e il fratello che rubava a mani basse”. All’epoca, mantenere le apparenze era tutto. “Mussolini, che frequentava solo donne sposate, dormì solo una notte con Claretta, quella prima della fucilazione. Non aveva mai passato una notte fuori casa senza Rachele, che infatti diceva a tutti che lui, tanto, tornava sempre da lei”.

Oggi il mondo è cambiato, se si pensa ai rapporti tra Giorgia e Arianna Meloni e i rispettivi compagni, che sono stati chiusi dalle due leader senza troppo rumore né strascichi. Anzi, in questi giorni Andrea Giambruno si cosparge il capo di cenere per i fuorionda che hanno preceduto la rottura. “Fu una clamorosa caduta di gusto che ha portato alle conseguenze che sappiamo, fa piacere che abbia fatto ammenda”, chiosa Vespa.

Nel libro, la ricostruzione ben documentata delle vite dei due dittatori, accomunati anche dall’infanzia travagliata e dalla fine ingloriosa, si intreccia con i personaggi e le vicende dell’epoca. Come il delitto Matteotti, di cui quest’anno ricorre il centenario. “Ha cambiato la storia d’Italia”, rimarca Vespa. "Eppure anche i libri usciti negli ultimi mesi non riescono a dimostrare che Mussolini fu il mandante. Certo, la frase ‘quest’uomo non dovrebbe più circolare’ oggi gli farebbe comunque avere l’ergastolo per esserne stato l’istigatore. Ma non possiamo dire che lo abbia ordinato, sulla base dei documenti e delle testimonianze, persino degli antifascisti. Fu un omicidio eseguito da dilettanti che usarono un’auto vistosa per pedinarlo, come se oggi ci si appostasse sotto casa con una Ferrari. Tanto che il portiere riuscì a prenderne la targa. Lo hanno rapito e non si sa neanche se avessero un’arma – il figlio Matteo parla di una lima – non avevano idea di come seppellirlo, né di come farlo (scavarono la fossa con un cric)”.

Vespa non crede pienamente alla versione di Mussolini. “Negò di aver chiesto anche solo una spedizione punitiva, che in quegli anni erano diffuse, e mi pare difficile. Credo però che in quel momento fosse talmente forte e potente che quel delitto non gli servisse, anzi lo mise con le spalle al muro e lo trasformò nel dittatore spietato che (ancora?) non voleva essere. Nei giorni seguenti alla morte di Matteotti, l’antifascista Paolo Monelli lo incontrò con la barba sfatta, lo videro dare testate al muro, e negli anni seguenti fu lui (insieme al Viminale) a sostenere economicamente la vedova, che invece cacciò da casa gli amici del leader socialista perché non l’avevano aiutata. Credo che l’ala destra che ha sempre condizionato dall’interno il fascismo abbia avuto un ruolo determinante, ai danni del Duce”.

Quest’anno si riparla di Aventino, “per fortuna per questioni non di vita e di morte, bensì per la presidenza della Rai”, commenta il presentatore di “Porta a Porta”. “L’ho detto anche a Elly Schlein, la scelta di bloccare la nomina non la condivido, anche se ovviamente il Pd segue la sua strategia. Ma se la situazione è bloccata è perché un presidente di garanzia non può esistere, visto che trasformerebbe la maggioranza di governo in minoranza nel cda Rai, cosa alquanto curiosa”. E l’Unione Europea, che con lo European Media Freedom Act chiede al governo italiano di rendere la Rai libera dal condizionamento politico? “Lo spiego nel libro: anche alla Bbc, ancor più in altre tv pubbliche come quelle spagnole e francesi, la maggioranza di governo ha voce in capitolo sui vertici. È sempre stato così. Se l’editore è politico, il manager sarà sempre gradito alla politica. Poi la differenza è tra chi si sdraia e chi cerca di restare dignitosamente in piedi. Ho servito sotto 26 capi azienda, sui 29 che si sono alternati nella guida della Rai. 62 anni, di cui 56 in televisione. Dunque ne ho viste di tutti i colori. Posso dire che se adesso in Rai si facesse quello che si fece per evitare che Berlusconi tornasse al potere nel 2001, con Biagi, Benigni, Luttazzi, Santoro, altro che Telemeloni: ci sarebbe la lotta armata nelle strade”.

Chi è andato via dunque non lo ha fatto per un clima ostile che si è creato negli ultimi due anni? “Non mi pare proprio. Fabio Fazio e Bianca Berlinguer sono andati in tv rivali a guadagnare di più, e ricordo che il programma di Fazio, lo dicono i documenti, costava più di quanto rendesse alla tv pubblica. Lucia Annunziata ha scelto di candidarsi con il Pd alle europee. Martiri in giro non ne vedo. Vedo Ranucci, Damilano, Zanchini, Costamagna, Gomez e altri nomi sicuramente non organici a questa maggioranza”.

Infine, il libro racconta per filo e per segno il processo che ha portato alla nomina di Raffaele Fitto alla vicepresidenza esecutiva della Commissione Europea. “A dimostrazione che Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen fossero perfettamente d’accordo, e che l’ostilità sbandierata serviva solo per evitare che la gamba ‘sinistra’ della maggioranza europea facesse precipitare il tavolo per protesta contro l’appoggio dei Conservatori. Quest’estate si raccontava sui giornali un’Italia isolata a Bruxelles che avrebbe avuto un ruolo di basso livello. Invece Fitto è uno dei vicepresidenti che gestirà alcuni dei dossier più importanti. E alla fine avremo un collegio anche più spostato a destra di quanto avevo previsto. Su migrazione e ambiente, il Ppe vota insieme ai Patrioti di Orban e Le Pen. D’altronde, quando parla Friederich Merz, il probabile prossimo cancelliere tedesco, sembra di sentire Salvini”. (di Giorgio Rutelli)