Il tweet dell'eurodeputata: "E chi deve comunque lavorare nel weekend sia pagato di più"

"Quanto sarebbe bello lavorare quattro giorni invece di cinque? Fa bene ai lavoratori e migliora anche la produttività". E' la riflessione di Ilaria Salis. L'europarlamentare di AVS si esprime così in un post pubblicato su X. "E per chi deve comunque lavorare nel weekend, che sia pagato di più!", aggiunge Salis in una giornata caratterizzata anche dall'intervento a Un giorno da pecora, il programma di Radiouno.

Salis si sofferma sulle elezioni che hanno portato Zohran Mamdani a diventare sindaco di New York. "Mi piace molto, la sua elezione deve essere un esempio anche per l'Italia: lui ha vinto con un programma coraggiosamente di sinistra, tenendo insieme i diritti sociali con quelli civili. E' un grande esempio che ha intercettato i bisogni dei suoi concittadini, per noi è un'ispirazione".

Salis, come è noto, come europarlamentare gode dell'immunità. Il processo in Ungheria è congelato. "Il voto sulla mia immunità? Lo scarto di un voto segna una bella vittoria ma è anche preoccupante che per una questione così si vinca solo per un voto, è una cosa che fa riflettere", dice rivelando che nel giorno del voto "mi erano state date delle piccole vitine di ferro da un collaboratore come rito scaramantico. E poi è diventata quasi una leggenda questa cosa…".

Salis ha chiesto che il processo si tenga ma che questo avvenga in Italia. "Non voglio sottrarmi alla giustizia, vorrei che questo processo si svolga ma seguendo dei principi minimi di democrazia", risponde ancora. Ci sono speranze che questo accada nel nostro Paese? "E' una domanda da porre al ministro Nordio, spetta a lui dare il via. Non spetta a me fare una richiesta, non è previsto questo iter - conclude Salis - è un'iniziativa che dovrebbe partire dal ministro della Giustizia. Per il momento non è stata data nessuna indicazione a riguardo".