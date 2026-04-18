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Iran, Meloni: "Quadro cambia continuamente, al lavoro ogni minuto su stabilizzazione"

La premier interviene all'assemblea nazionale di Federalberghi: "Voglio ringraziare Santanchè per il lavoro fatto in questi anni"

Giorgia Meloni (Ipa)
Giorgia Meloni (Ipa)
18 aprile 2026 | 11.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Spiragli sulla pace in Medio Oriente? "Direttore Chiocci, ti devo comunicare che mentre venivamo qui l'Iran ha annunciato di voler chiudere di nuovo lo Stretto di Hormuz. Il quadro cambia continuamente e noi siamo al lavoro ogni minuto sulla stabilizzazione dei quadranti che si sono moltiplicati". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo all'assemblea nazionale di Federalberghi all'Eur, rivolgendosi al direttore del Tg1 Gianmarco Chiocci.

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La premier ha poi sottolineato che quando è scoppiata la crisi energetica se ne è "personalmente occupata", "recandomi prima in Algeria, poi nei Paesi del Golfo, a garantire che questa nazione non avesse contrazioni intanto nell'approvvigionamento delle sue risorse energetiche fondamentali, la stessa cosa che farò in Azerbaijan tra un paio di settimane".

"Voglio ringraziare Santanchè per il lavoro fatto in questi anni"

"Voglio ringraziare il ministro precedente" del Turismo Daniela "Santanchè per il lavoro che ha fatto in questi anni", ha detto la premier nel corso del suo intervento.

Il turismo "è un pezzo significativo di noi", è un "comparto che ci identifica e caratterizza e racconta al mondo cosa significa essere italiani. Il turismo promuove i nostri valori. Chi sceglie l'Italia alla fine non si limita a visitarla, entra nel nostro modo di vivere", ha osservato la presidente del Consiglio.

Meloni ha scherzato rivolgendosi a Bernabò Bocca, eletto per la quinta volta alla presidenza di Federalberghi: "Siamo stati molto in ansia per questa sua elezione al cardiopalma. Poi mi fai un corso di formazione".

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