La Russa querela Montanari: "Mi ha chiamato 'bandito'"

Il presidente del Senato ricorre alle vie legali per le parole del rettore dell'Università per Stranieri di Siena

09 marzo 2026 | 18.05
Redazione Adnkronos
Ignazio La Russa, presidente del Senato, querela Tomaso Montanari, rettore dell'Università per Stranieri di Siena. "Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha dato mandato ai suoi legali di adire le vie legali in sede civile nei confronti di Tomaso Montanari", comunica Emiliano Arrigo, portavoce del presidente del Senato della Repubblica. La Russa ha deciso di procedere dopo le recenti dichiarazioni di Montanari. "Finora per pietà e rispettoso del 'Non ti curar di loro…' mai ho considerato degno della minima considerazione ciò che diceva o scriveva tal Tomaso Montanari che, mi dicono, insegni a sfortunati studenti di non so quale Università. Ma anche un qualsiasi minus habens (figurarsi un professore, sedicente colto) ci penserebbe cento volte prima di affibbiare a me (assieme a Giorgia Meloni, Francesco Lollobrigida e Carlo Nordio) l'insulto di 'bandito' che esula da qualsiasi argomentazione, finanche strumentale, ideologica o propagandistica. Qualifica semmai allo specchio chi la scrive o la dice immotivatamente e mi spinge a considerare ultimativo il mio invito a scusarsi prima di dover fare ricorso alle vie giudiziarie che di solito non uso mai", aveva scritto ieri La Russa sui social. Le scuse, evidentemente, non sono arrivate.

