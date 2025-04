Matteo Salvini e Viktor Orban, Elon Musk e il Cremlino, fino alla Casa Bianca. E' il coro di voci in difesa di Marine Le Pen, leader di Rassemblement National condannata in Francia a 4 anni di reclusione e dichiarata ineleggibile. "Chi ha paura del giudizio degli elettori, spesso si fa rassicurare dal giudizio dei tribunali. A Parigi hanno condannato Marine Le Pen e vorrebbero escluderla dalla vita politica. Un brutto film che stiamo vedendo anche in altri Paesi come la Romania. Quella contro Marine Le Pen è una dichiarazione di guerra da parte di Bruxelles, in un momento in cui le pulsioni belliche di von der Leyen e Macron sono spaventose. Non ci facciamo intimidire, non ci fermiamo: avanti tutta amica mia!", ha detto Salvini..

Dopo il primo post contro Bruxelles, Salvini ha poi pubblicato un altro messaggio su X corredato da una foto sorridente con Le Pen: "Je Soutiens Marine. Ti sostengo", assicura il leader italiano all'alleata francese.

Anche il primo ministro ungherese Viktor Orban ha espresso la sua solidarietà a Marine Le Pen. ''Je suis Marine'', ha scritto Orban su 'X'.

La condanna all'ineleggibilità di Marine Le Pen è una ''dimostrazione di come in Europa vengano violate le norme democratiche", al dichiarazione del portavoce del Cremino Dmitry Peskov in un briefing. In ogni caso, ha precisato Peskov, ''la Russia non ha mai interferito negli affari interni della Francia e non ha intenzione di farlo ora''.

"Quando la sinistra non riesce a vincere per via democratica, abusa del sistema giudiziario per far incarcerare gli oppositori politici. Questo è il loro modus operandi in tutto il mondo", il duro commento di Elon Musk in un post su X. Rispondendo a un altro post, il magnate consigliere di Donald Trump ha aggiunto che la decisione "gli si ritorcerà contro, come successo con gli attacchi illegali a Trump".

In serata, ha preso posizione anche l'amministrazione del presidente Donald Trump che ha definito "preoccupante" l'esclusione di candidati dalla politica, in risposta alla sentenza contro Le Pen.

"L'esclusione di persone dal processo politico è particolarmente preoccupante data l'aggressiva e corrotta azione legale condotta contro il presidente Trump qui negli Stati Uniti", ha dichiarato ai giornalisti la portavoce del Dipartimento di Stato Tammy Bruce.