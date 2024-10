Avv. Sica e Pepe: "Pronti a fornire prove documentali per dimostrare sua assoluta correttezza"

"Piena disponibilità a collaborare con il Tribunale dei Ministri e a fornire ogni prova documentale per dimostrare l'assoluta correttezza del dottor Sangiuliano". E' quanto dichiarano gli avvocati Silverio Sica e Giuseppe Pepe, legali dell'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, che fanno sapere di aver già inoltrato, nei giorni scorsi, al Tribunale dei Ministri, una nota dove rendono piena disponibilità a fornire, ad esempio, gli estratti conto della carta di credito del dottor Sangiuliano dalle quali si evince che tutte le spese sono state sostenute personalmente e che per le stesse non è stato mai chiesto alcun rimborso.