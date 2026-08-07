circle x black
Cerca nel sito
 

Leopolda dal 2 al 4 ottobre nel segno dell'Odissea, Renzi: "Riprendiamoci Itaca"

Il leader di Italia Viva annuncia le date e il segno della consueta kermesse nell'ultima enews prima delle vacanze

Matteo Renzi - (Ipa)
Matteo Renzi - (Ipa)
07 agosto 2026 | 10.40
Mara Montanari
LETTURA: 1 minuti

Leopolda dal 2 al 4 ottobre a Firenze dedicata a Itaca. Matteo Renzi annuncia le date e il segno della consueta kermesse nell'ultima enews prima delle vacanze: "Sono felice di annunciare che la prossima Leopolda, l’ultima prima delle elezioni politiche, sarà dedicata a Itaca. A riprenderci Itaca, a riconquistare Itaca, a ritrovare Itaca. A ritornare a Itaca. Quando vedrete il programma sarà più chiaro perché abbiamo scelto di usare la metafora di Itaca come ambientazione per le nostre riflessioni e per le nostre proposte. Ci vediamo il 2-3-4 ottobre a Firenze".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Leopolda Renzi Italia Viva Renzi Leopolda
Vedi anche
Jovanotti e la sua band rendono omaggio al 'Maestrone' Guccini - Video
Wwf a difesa delle tartarughe marine, in Sicilia primato di deposizioni - Video
Mercati più cauti: Milano supera i 54mila punti, rally di Banco Bpm dopo apertura a fusione con CA Italia - Video
Vannacci celebra Guccini e canta "L'avvelenata" - Video
Con il sax immerso nelle acque del Po, l'esibizione jazz da brivido di Frankye Laforgue - Video
Un pennuto con le zampe azzurre fosforescenti, sembra Ai ma è la natura - Video
Conte ricorda Guccini: "Cantautore che ci ha fatto pensare, non solo emozionare" - Video
News to go
Caldo record taglia produzione ortofrutta
Caso Delmastro, la protesta di Avs alla Camera con le bende sugli occhi - Video
Il vannacciano Ziello alla Camera con un cappio: "Con Safe lo mettete al collo dell'Italia" - Video
Piscina per sole musulmane? Com. islamica Roma: "Falso, è un progetto inclusivo per tutte le donne" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza