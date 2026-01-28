Libri: tappa a Pescara per 'Il merito della democrazia' di Walter Mauriello

Dopo il trionfale debutto ad Aversa (Ce) a fine novembre, il viaggio itinerante di Meritocrazia Italia lungo lo Stivale per presentare il libro che segna il debutto del Movimento come casa editrice fa tappa a Pescara. Venerdì 30 gennaio, presso la sala provinciale 'Figlia di Iorio' (piazza Italia, 30), con inizio alle 16.30, il presidente nazionale Walter Mauriello presenterà Il merito della democrazia, antologia dei messaggi da lui inviati ogni domenica ai dirigenti di Meritocrazia per stimolarne opinioni e riflessioni. La raccolta copre uno spazio molto ampio, da gennaio 2020 – vigilia della pandemia – a marzo 2025, poco dopo l’inizio del secondo mandato di Trump. Racconta un mondo stravolto, dai valori in bilico e dalle prassi profondamente in discussione, attraverso l’occhio critico ma edificante della filosofia politica, capace di definire l’attitudine sociale dell’uomo per come dovrebbe essere se davvero si volesse migliorare la vita di tutti e di ciascuno.

A volte legati e a volte slegati dall’attualità, i discorsi captano l’ermeneutica del loro tempo per analizzarne storture e problematiche. Ne esce un quadro propositivo, stimolante, mai arrendevole: una call for action per noi cittadini, uniti nei diritti ma soprattutto nei doveri dell’essere parti integranti e attive della politica, dello Stato, delle decisioni collettive. In 170 pagine su carta patinata e progetto grafico molto curato, incline a valorizzare immagini e colori come parti della narrazione, Il merito della democrazia dà conto anche dell’avventura di Meritocrazia Italia, piccola associazione all’inizio del periodo considerato, grande movimento nel 2025, grazie alla crescita “senza fretta ma senza sosta” che è stato il suo fil rouge nella prima metà del decennio.

Assieme al presidente ci saranno la vicepresidente nazionale Annamaria Bello, il Capo di Gabinetto Paolo Patrizio e il Garante Gianluca Pizzuti. Moderatrice la giornalista Anna Di Giorgio, in collaborazione con lo scrittore e giornalista Stefano Ferri, responsabile dell’ufficio stampa di Meritocrazia Italia. La cittadinanza è invitata a partecipare.