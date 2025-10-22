circle x black
Meloni a Conte in aula: "Libro su di me? Me lo dia" - Video

22 ottobre 2025 | 20.19
Redazione Adnkronos
"Me lo dia, me lo dia il libro". Giorgia Meloni, in aula alla Camera, risponde direttamente a Giuseppe Conte che, durante il suo intervento di replica alle comunicazioni della premier sul Consiglio Ue, ha mostrato verso i banchi dell’esecutivo il “libro delle tasse del governo Meloni”. La premier, che ha seguito il discorso del leader del M5S con attenzione e prendendo appunti, quando ha visto il libro tra le mani di Conte ha chiesto una copia per lei. Poi, un commento e uno scambio di sorrisi con il ministro dell’Economia Giorgetti, seduto al suo fianco. Con Conte che subito rimarcava: "Rida, rida pure".

