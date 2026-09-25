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Forza Italia, Ronzulli: "Per vincere serve una svolta" - Video

25 settembre 2026 | 13.45
Redazione Adnkronos
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"Qualcuno dice che abbiamo fatto questa legge elettorale per favorire il centrodestra, ma se prendiamo numeri alla mano oggi il centrodestra non è vincente, nonostante il grande lavoro di questo governo e la grande leadership del presidente Meloni che continua a mantenere il consenso. Facendo un'analisi sincera gli alleati in questo momento hanno bisogno di una svolta". Lo ha detto oggi la vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli, a margine della cerimonia di intitolazione dell'aeroporto di Milano Malpensa allo scomparso fondatore di Forza Italia, Silvio Berlusconi. "Parlo per il mio partito non per quello degli altri. Per vincere le elezioni il prossimo anno bisogna risalire nei consensi e per farlo serve una riflessione", ha poi chiarito Ronzulli.

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