Liguria, botta e risposta sulla natalità tra Bucci e Orlando

Scintille sulla natalità tra i candidati di centrodestra e centrosinistra alla presidenza di Regione Liguria Marco Bucci e Andrea Orlando. Il tema è stato toccato durante il dibattito di oggi pomeriggio promosso dalla Diocesi di Genova, che si è svolto alla sala Quadrivium. Orlando ha replicato alle parole di Bucci che aveva definito fare figli "un successo della società". "Non raggiungeremo il risultato - ha detto Bucci - se non siamo in grado dal punto di vista sociale, a dare il grande messaggio che chi fa figli contribuisce al successo della nostra società. Questa è una cosa importante tra di noi, vorrei che tutti quanti avessero fatto figli".

"Sono sicuro di una cosa: che non si risolverà questo problema criminalizzando chi non ha fatto figli perché non li ha potuti avere". Ha replicato Orlando, che ha postato il botta e risposta con Bucci sui social. "Oggi fare un figlio costa, serve welfare per aiutare le donne a non dover scegliere tra il lavoro e la famiglia, perché è sulle donne che si scarica il lavoro di cura in una famiglia che resta organizzata ancora secondo vecchi schemi".