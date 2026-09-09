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Lupi ad AdnTalks: "A Milano fallimento Sala sotto gli occhi di tutti". La replica: "Fallimento semmai è suo, non sarà mai sindaco né candidato"

Il botta e risposta tra il leader di Noi Moderati e il sindaco di Milano

Maurizio Lupi e Giuseppe Sala - Adnkronos /Ipa
Maurizio Lupi e Giuseppe Sala - Adnkronos /Ipa
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09 settembre 2026 | 16.17
Federica Mochi
LETTURA: 2 minuti

Botta e risposta tra Maurizio Lupi e il sindaco di Milano Giuseppe Sala, dopo le affermazioni sul primo cittadino del leader di Noi moderati all'AdnKronos, intervistato dal direttore Davide Desario per AdnTalks.

L'operato di Beppe Sala a Milano, ha detto Lupi, "è sotto gli occhi di tutti. Quando la maggioranza chiede discontinuità all'azione del suo sindaco è una roba impressionante. Credo che il problema di Milano, che grazie a Dio ha le risorse e le energie al suo interno, sia sotto gli occhi di tutti. Non si è costruito un futuro, quale sarà la Milano del 2050, il tema della sicurezza è drammatico, l'urbanistica è paralizzata, per una mancanza di forte responsabilità secondo me, e l'altra cosa è che è Milano, una città che ha sempre accolto, oggi espelle, i nostri giovani a Milano non possono trovare una casa perché i prezzi sono invivibili. Ultimo fallimento è che Milano oggi non può più essere il suo territorio, la sua area municipale, ma la sfida doveva essere della grande Milano, della grande area metropolitana, e su questo è paradossale che la sinistra che ne ha sempre fatto una battaglia non l'abbia attuata".

Commentando le parole del leader di Noi Moderati ad AdnTalks, Sala ha quindi replicato: "Il fallimento, semmai, è tutto suo. Lupi non solo non diventerà mai sindaco: non riesce nemmeno a candidarsi, perché non lo vuole neppure la sua coalizione".

"Ricordo - ha poi aggiunto Sala - che nel 2021 la sua lista a Milano ha preso 8.362 voti, l'1,9%. Difficile dare lezioni con questi numeri".

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fallimento sindaco candidato
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