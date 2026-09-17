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M5S, Grillo in campo? Dominio 'Movimento zero stelle' già preso. Il professionista: "L'ho comprato io"

Fabio Cappa ha registrato .it e .com per 5,50 euro dopo aver visto in tv le indiscrezioni sul possibile ritorno dell'ex comico: "Ho fatto un investimento"

Beppe Grillo - Fotogramma
Beppe Grillo - Fotogramma
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17 settembre 2026 | 17.30
Antonio Atte
LETTURA: 2 minuti

Non si sa se Beppe Grillo farà davvero il grande passo e tornerà in campo con un nuovo partito. Di certo, se un domani decidesse di rispolverare la vecchia arte del blog e di chiamare la nuova creatura "Movimento zero stelle", dovrebbe fare i conti con un piccolo, imprevisto problema: il dominio è già occupato. Sia il .it che il .com. A mettere le mani avanti, per la modica cifra di 5,50 euro, è stato Fabio Cappa. Non un militante, non un grillino della prima ora, non un aspirante politico. Un libero professionista della provincia di Aosta che, mentre guardava il telegiornale e smanettava con l'iPad, si è imbattuto proprio nelle indiscrezioni sulle possibili mosse future del fondatore del Movimento 5 Stelle. E ha pensato bene di anticipare i tempi.

Il professionista: "Mi sono detto, faccio un investimento e l'ho comprato"

"Stavo vedendo il telegiornale, ero con l'iPad in mano", racconta Cappa all'Adnkronos. Poi il servizio su Grillo, l'ipotesi di un ritorno in campo e l'idea, evidentemente, che quel nome potesse tornare utile. "Mi sono detto: facciamo questo investimento di 5,50 euro. Sia .it che .com. Se poi un domani il signor Grillo desse seguito, avrò fatto un buon investimento. Mi sono mosso in anticipo". Una speculazione politica? Cappa respinge subito l'idea. "Non c'entro nulla con Grillo e non mi interessa la politica. Mi occupo di tutt'altro". Il suo mestiere, spiega, è quello di libero professionista "per una banca austriaca". E anche il rapporto con i temi ambientali che emerge dal suo blog personale è tutt'altro che politico: "Mi interesso di ambiente in maniera indiretta: la mia banca è molto attiva nella finanza sostenibile".

Insomma, nessun piano segreto, nessuna corrente grillina pronta a ripartire, nessun contatto con il fondatore del Movimento. Solo "fantasia, intuizione e velocità di esecuzione", come direbbe il Perozzi di "Amici miei". Con una scommessa molto semplice: se davvero Grillo dovesse decidere di trasformare l'ultima offensiva contro il M5S di Giuseppe Conte in un nuovo progetto, almeno l'indirizzo web sarà già preso. E a quel punto, prima di andare online, toccherà probabilmente fare una telefonata a Cappa.

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