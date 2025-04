M5S in piazza a Roma contro il riarmo. Conte: "Stiamo piantando un pilastro per costruire un'alternativa"

Migliaia di cittadini e cittadine in piazza a Roma al grido di "No al riarmo". Tra gli slogan al corteo M5S anche "soldi alla sanità e no alle armi" e "Più lavoro meno armi".

“È una piazza che abbiamo messo a disposizione di tutti e sono contento che le forze principali di opposizione siano tutte qui rappresentate”, dice Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, parlando con i cronisti prima dell’inizio del corteo. “Credo che oggi noi stiamo piantando un pilastro molto solido fermo per costruire un'alternativa di governo”, sottolinea il leader M5S.