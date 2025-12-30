Il leader di +Europa nelle dichiarazioni di voto: "Questa manovra è stata esaminata da 10 persone in commissione Bilancio"
"La nostra democrazia parlamentare sta marcendo, rendiamocene conto". Lo ha detto in aula alla Camera Riccardo Magi, sventolando un cartello con la scritta 'vendesi'. "Questa manovra è stata esaminata da 10 persone in commissione Bilancio, questo posto si può chiudere, vendere, valorizzare come fa il vostro amico Trump", ha detto il leader di +Europa nelle dichiarazioni di voto alla manovra.
"Stiamo andando verso una china pericolosissima. Qui c'è un banco che teniamo vuoto, quello di Matteotti. Sapete cosa aveva cominciato a prendere di mira Matteotti? L'eccesso della decretazione di urgenza in quella fase storica", ha detto ancora Magi.