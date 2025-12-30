circle x black
Cerca nel sito
 

Manovra, Magi con cartello 'vendesi' in Aula: "Democrazia parlamentare sta marcendo"

Il leader di +Europa nelle dichiarazioni di voto: "Questa manovra è stata esaminata da 10 persone in commissione Bilancio"

Riccardo Magi
Riccardo Magi
30 dicembre 2025 | 11.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La nostra democrazia parlamentare sta marcendo, rendiamocene conto". Lo ha detto in aula alla Camera Riccardo Magi, sventolando un cartello con la scritta 'vendesi'. "Questa manovra è stata esaminata da 10 persone in commissione Bilancio, questo posto si può chiudere, vendere, valorizzare come fa il vostro amico Trump", ha detto il leader di +Europa nelle dichiarazioni di voto alla manovra.

"Stiamo andando verso una china pericolosissima. Qui c'è un banco che teniamo vuoto, quello di Matteotti. Sapete cosa aveva cominciato a prendere di mira Matteotti? L'eccesso della decretazione di urgenza in quella fase storica", ha detto ancora Magi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Manovra manovra 2025 manovra fiducia manovra camera magi
Vedi anche
News to go
Capodanno, arriva il freddo artico: le previsioni meteo
Trump: "Putin vuole che l'Ucraina abbia successo". E Zelensky ride - Video
Trump: "Ucraina attacca in Russia". E Zelensky ascolta sconsolato - Video
News to go
Campania tra le regioni più giovani d'Italia, il censimento Istat
News to go
Capodanno più caro per le famiglie italiane, su i prezzi del cenone
News to go
Feste, case vuote più esposte ai furti: come proteggersi
News to go
Tumori, calano morti in Italia ma è fuga dal Sud per chirurgia seno
News to go
Google Maps, nuova funzione salva in automatico posizione del parcheggio
News to go
Caro voli, la denuncia: "Prezzi alle stelle durante le festività"
News to go
Santo Stefano, partenze e rientri: traffico intenso
News to go
Tecnologia protagonista anche delle feste di Natale
News to go
Caro prezzi, vigilia di Natale più cara per le famiglie italiane


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza