Come direbbe lei: non mettetevi troppo comodi. Manuela Moreno, volto di punta del Tg2 e conduttrice di 'TgPost' lascia la testata di Rai2, apprende l'Adnkronos, e passa, in distacco, alla direzione Approfondimenti della Rai, guidata da Paolo Corsini, per debuttare presto in un programma con Peter Gomez nell'access prime time di Rai3. Una coppia inedita con un format inedito che non mancherà di attirare l'attenzione. I due sono già al lavoro sul nuovo programma come testimonia una storia postata dalla conduttrice su Instagram.

Venerdì scorso, d'altronde, non era passato inosservato il "saluto speciale" che Moreno aveva rivolto ai telespettatori alla fine della puntata di 'Tg2 Post', congedandosi poi con un "a presto". Saluto che ha poi rilanciato anche sui suoi social. L'addio al Tg2 Post avviene in un momento in cui si intensificano i rumors sulla possibile chiusura, per ascolti giudicati tutt'altro che soddisfacenti, della striscia d'informazione che segue il tg della seconda rete.