Marina Berlusconi ha smentito qualsiasi coinvolgimento in presunte manovre politiche per ridefinire alleanze o influenzare l’elezione del futuro Presidente della Repubblica. La presidente di Fininvest ha chiarito di non essere "né artefice né ispiratrice" di strategie politiche, sottolineando che queste dinamiche spettano esclusivamente ai partiti e alla politica.

La dichiarazione arriva in risposta a un articolo pubblicato da La Stampa, firmato da Ilario Lombardo, dal titolo 'E per Marina Berlusconi si muove Gianni Letta, via ai contatti con i vertici del Pd', pubblicato oggi da 'La Stampa'.

"Retroscena fantasiosi"

Nel suo intervento, la primogenita di Silvio Berlusconi ha criticato la diffusione di "retroscena fantasiosi", sostenendo che queste ricostruzioni avrebbero come unico obiettivo quello di indebolire Forza Italia e l’intero centrodestra. Marina Berlusconi ha inoltre auspicato maggiore attenzione ai fatti e alla realtà, soprattutto in una fase delicata per il Paese.

Marina Berlusconi e il rapporto con Forza Italia

Parlando del suo rapporto con Forza Italia, la presidente di Fininvest ha spiegato di seguire con attenzione e affetto il partito fondato dal padre, definendolo una parte importante della sua eredità politica.Ha, però, precisato che questo legame si sviluppa nel pieno rispetto dell’autonomia della classe dirigente del partito. Marina Berlusconi ha infine ribadito di sentirsi vicina all’intero centrodestra, che considera un elemento imprescindibile dell’eredità politica lasciata da Silvio Berlusconi.

"Nessun contatto con esponenti del Pd"

"Dopo settimane di retroscena del tutto campati in aria, in cui sono stata dipinta come artefice di fantomatiche trattative sotterranee tra Forza Italia e il centrosinistra", sottolinea Marina Berlusconi, "l'articolo sulla Stampa di oggi ha avuto l’effetto della classica goccia che fa traboccare il vaso. Voglio dirlo con estrema chiarezza: non esiste alcun mio contatto con esponenti del Partito democratico e non ho in agenda incontri o interlocuzioni di questo genere. Non sono né artefice, né ispiratrice di manovre volte a ridefinire alleanze e schieramenti, o addirittura a influenzare l’elezione del futuro Presidente della Repubblica. Queste sono dinamiche che competono esclusivamente alla politica e ai partiti".