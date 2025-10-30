circle x black
Riforma della Giustizia, Marina Berlusconi: "E' una vittoria di mio padre e un passo avanti per la democrazia"

Lo afferma la presidente di Fininvest, Marina Berlusconi, commentando il via libera definitivo in Senato

Marina Berlusconi e il padre Silvio (Fotogramma/Ipa)
30 ottobre 2025 | 17.59
Redazione Adnkronos
"Ci sono vittorie che arrivano tardi, forse troppo tardi, ma che restano grandi e decisive. Quella di oggi è la vittoria di mio padre, Silvio Berlusconi". E' quanto ha detto la presidente di Fininvest, Marina Berlusconi, commentando il via libera definitivo della riforma della Giustizia in Senato. "Sono la sua forza, il suo coraggio, la sua determinazione e, purtroppo, anche la sua sofferenza, ad aver reso possibile una giornata che segna un passo avanti importante per la democrazia e per la verità in questo Paese" conclude.

