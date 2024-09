Mattarella a Cagliari per inaugurazione anno scolastico del Convitto nazionale

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, oggi a Cagliari inaugurerà l'anno scolastico del Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II”. Nel capoluogo sardo si terra la 24esima edizione della tradizionale cerimonia inaugurale "Tutti a scuola". Col presidente Mattarella ci sarà anche il ministro dell'Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara. La cerimonia comincerà alle 16.30 e sarà trasmessa in diretta su RaiUno con la conduzione affidata a Eleonora Daniele. Alla manifestazione - che ha come tema principale l'intelligenza artificiale - parteciperanno personalità del mondo dello spettacolo, della cultura e dello sport tra i quali atleti azzurri reduci dalle Olimpiadi e dalla Paralimpiadi di Parigi e artisti come Giovanni Allevi e Arisa.