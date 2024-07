L'inciso del presidente della Repubblica riferito alle polemiche per il ddl della Lega, poi ritirato, sull'uso delle parole al femminile negli atti pubblici

Un discorso particolarmente intenso e denso di contenuti quello del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia del Ventaglio al Quirinale, durante il quale non è mancato un passaggio ironico riferito alle recenti polemiche generate dal disegno di legge presentato e poi ritirato dal senatore della Lega, Manfredi Potenti, per vietare l'uso delle parole al femminile negli atti pubblici.

Parlando dei recenti attentati di cui sono stati vittima esponenti politici, il Capo dello Stato ha ricordato quello "all’ex sindaca di Berlino, Giffey", accompagnandolo con l'inciso: "Spero che si possa ancora dire".