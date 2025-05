Mattarella: "Pm e giudici devono apparire e essere imparziali anche in uso social"

Il Capo dello Stato: "Alto senso responsabilità per credibilità funzione giudiziaria"

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato oggi, mercoledì 28 maggio, al Quirinale i magistrati ordinari in tirocinio."La nostra Costituzione assicura alla magistratura indipendenza e autonomia - ha detto il Capo dello Stato -, affinché possa decidere in modo imparziale, senza influenze o condizionamenti, anche quelli derivanti da eventuali pregiudizi personali". "L'appartenenza all'ordine giudiziario impone un alto senso di responsabilità, dalla cui osservanza dipende in ampia misura la credibilità della stessa funzione giudiziaria" aggiunge.

"L'esercizio rigoroso del senso di responsabilità - sottolinea - è quindi un risvolto necessario dell'indipendenza e dell'autonomia, che esige qualificazione professionale, rispetto puntuale della deontologia, irreprensibilità nei comportamenti individuali".

"Giudici e pubblici hanno dunque il dovere di essere e apparire -apparire ed essere- irreprensibili e imparziali, in ogni contesto, anche nell'uso dei social media, con la consapevolezza che, nei casi in cui viene -fondatamente- posto in discussione il comportamento di un magistrato, ne può risultare compromessa la credibilità della magistratura".