"L'aria condizionata è un diritto di tutti. Nelle classi si muore di caldo perché non c'è l'aria condizionata. Fino a 30 anni fa era normale non averla, oggi dovrebbe essere dappertutto. A differenza di Draghi, io voglio la pace e l'aria condizionata. Qui c'è la differenza tra il ricco che può permettersela e il povero che non può. Anziché tassare il ricco per farlo fuggire voglio che il ricco paghi le tasse in Italia perché ci siano le scuole con l'aria condizionata". Lo ha detto all'Adnkronos Matteo Renzi, leader di Italia viva-Casa riformista, nel corso di AdnTalks, intervistato dal direttore Davide Desario.