Il celebre paroliere, amico del nuovo titolare del dicastero lasciato scoperto da Daniela Santanché, parla all'Adnkronos: "E' un uomo capace, nel privato è allegro"

"Gianmarco è un uomo capace, e sono sicuro che saprà risolvere molti dei problemi del turismo. In particolare, credo che sarà in grado di incrementare il turismo estero. È una scelta che considero senz'altro positiva". A parlare con l'Adnkronos è Giulio Rapetti in arte Mogol, commentando la nomina di Gianmarco Mazzi a ministro del Turismo.

Scelto per guidare il dicastero dopo le dimissioni del 25 marzo di Daniela Santanché, Mazzi ha un rapporto di stima e amicizia con Mogol, che parte dai primi anni Ottanta quando entrambi fondarono, insieme a Morandi e altri artisti, la Nazionale Italiana Cantanti. Nel privato "lo conosco come una persona allegra, simpatica, piacevole", è il ritratto che ne fa Mogol.