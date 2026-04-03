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Mazzi nuovo ministro, Mogol: "Scelta positiva, saprà incrementare turismo estero"

Il celebre paroliere, amico del nuovo titolare del dicastero lasciato scoperto da Daniela Santanché, parla all'Adnkronos: "E' un uomo capace, nel privato è allegro"

Mogol
Mogol
03 aprile 2026 | 12.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Gianmarco è un uomo capace, e sono sicuro che saprà risolvere molti dei problemi del turismo. In particolare, credo che sarà in grado di incrementare il turismo estero. È una scelta che considero senz'altro positiva". A parlare con l'Adnkronos è Giulio Rapetti in arte Mogol, commentando la nomina di Gianmarco Mazzi a ministro del Turismo.

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Scelto per guidare il dicastero dopo le dimissioni del 25 marzo di Daniela Santanché, Mazzi ha un rapporto di stima e amicizia con Mogol, che parte dai primi anni Ottanta quando entrambi fondarono, insieme a Morandi e altri artisti, la Nazionale Italiana Cantanti. Nel privato "lo conosco come una persona allegra, simpatica, piacevole", è il ritratto che ne fa Mogol.

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