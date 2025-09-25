circle x black
"Meloni come Kirk", dal segretario dell'Ugl Capone "solidarietà alla premier, idee non si contrastano con messaggi d'odio"

Per il sindacalista si tratta di "un gesto vile e inaccettabile, i riferimenti all'odio, la violenza verbale e le minacce non possono mai essere tollerati"

whatsapp image 2025 09 25 at 21.01.46
25 settembre 2025 | 21.22
Redazione Adnkronos
"Esprimiamo piena solidarietà alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni per il vergognoso messaggio comparso a Torino, che la accosta a Kirk, tragicamente ucciso. Un gesto vile e inaccettabile, che nulla ha a che fare con il legittimo confronto politico. La violenza verbale, i riferimenti all’odio e le minacce non possono mai essere tollerati. Le idee si contrastano con le idee, non con la delegittimazione e con i messaggi d’odio". Lo ha dichiarato Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl.

