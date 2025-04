Giorgia Meloni, "la prescelta" di Donald Trump va a Washington, l'attende "un delicato gioco di equilibri" nell'incontro con il presidente americano sui dazi. E' il titolo di un'analisi del Guardian, dedicata alla missione alla Casa Bianca della premier italiana, una missione che metterà alla prova "la sua influenza su Trump.

Meloni sarà giovedì a Washington per il primo bilaterale - dopo la visita lampo del 4 gennaio durante la detenzione di Cecilia Sala in Iran e il 20 gennaio per l'insediamento del presidente - e la prima di un leader europeo da quando Trump ha prima imposto e poi sospeso i dazi.

"L'incontro sarà seguito con grande attenzione - sottolinea il quotidiano britannico - Da un lato, è l'occasione ideale per la Meloni di dimostrare un'affinità con Trump, con il quale ha una naturale vicinanza politica, e di rafforzare le sue credenziali come canale per un dialogo più significativo. Dall'altro, sarà un delicato gioco di equilibri per il primo ministro, che sa anche di dover fare attenzione a mantenere la sua fedeltà ai partner dell'Ue dell'Italia".

Il Guardian ricorda in proposito "le preoccupazioni" espresse dalla Francia nei giorni scorsi, che teme che Meloni possa agire 'in solitario' e poi la distanza mantenuta dalla 'coalizione dei volenterosi' per l'Ucraina.