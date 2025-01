Capelli sciolti in morbide onde, la premier non ha rinunciato a degli orecchini pendenti dorati

Giacca color avorio di velluto e camicetta bianca di cotone. Così si è presentata la premier Giorgia Meloni alla conferenza stampa di inizio anno alla Camera dei deputati. Capelli sciolti in morbide onde, la presidente del Consiglio non ha rinunciato a degli orecchini pendenti dorati, che sceglie spesso di indossare. Anche per quanto riguarda la scelta dei colori degli abiti, Meloni non è nuova a palette dai toni chiari. Per la conferenza stampa di fine anno nel 2023 aveva scelto delle nuance simili: giacca color sabbia abbinata a una maglia bianca.