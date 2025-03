Le parole della premier in un'intervista al Financial Times: "Sono conservatrice, Trump è un leader repubblicano. Di sicuro sono più vicina a lui che a molti altri"

L'Italia non dovrà scegliere tra gli Stati Uniti e l'Europa, sarebbe una scelta "infantile" e "superficiale". Così la premier Giorgia Meloni in un'intervista al Financial Times, "la prima a un giornale straniero" da quando è entrata in carica nel 2022, sottolineando che farà tutto il necessario per difendere gli interessi del suo Paese.

E' "nell'interesse di tutti" superare le gravi tensioni nelle relazioni transatlantiche, sostiene Meloni, descrivendo le reazioni di alcuni leader europei al presidente americano Donald Trump come "un po' troppo politiche".

Per l'Italia, ha aggiunto, il presidente americano non rappresenta un avversario, bensì ''il primo alleato''.

"Sono conservatrice - ha continuato Meloni -, Trump è un leader repubblicano. Di sicuro sono più vicina a lui che a molti altri, ma capisco un leader che difende i suoi interessi nazionali. Io difendo i miei".