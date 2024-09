Meritocrazia Italia, aderisce al Sindacato rappresentanti interessi parlamentari

Si è tenuta alla Camera dei Deputati presso l'Aula del Palazzo dei Gruppi Parlamentari la cerimonia di presentazione ufficiale di Si.r.i.p. - Sindacato Rappresentanti Interessi Parlamentari. A darne notizia in un comunicato è Meritocrazia Italia, che aderisce al nuovo sindacato. Per il Presidente Nazionale di Meritocrazia Italia Walter Mauriello, nella duplice veste (anche di Vice Presidente del Collegio di Garanzia Si.r.i.p.), "da soli non si va da nessuna parte, serve il gioco di squadra, ed attraverso sindacati come il Si.r.i.p. le proposte possono viaggiare sulle gambe di più persone".

"Siamo - prosegue Mauriello - in una fase di profonda solitudine sociale, facciamo poco il gioco di squadra. Attraverso le attività’ come quelle del Sindacato possiamo riuscire ad invertire la rotta. Solo insieme ed uniti possiamo costruire uno Stato diverso, uno Stato migliore. I politici hanno bisogno di aiuto, hanno bisogno della società’, e la società’ deve esserci altrimenti il 65% delle persone che oggi si astengono dal voto diventerà’ il 70 e poi il 90. Quella politica distante dal territorio diventa sempre di più isolata e chiusa nel castello del potere. I sindacati invece possono aprire la luce della cittadinanza attiva, della societa’, dell’imprenditoria proprio nel palazzo. Possono in poche parole illuminare le strade della politica con proposte serie e concrete. Siamo sicuri che faremo un ottimo lavoro perché oggi lo Stato ha bisogno di quel 70% di cittadini che non si sente più rappresentato".

Secondo Meritocrazia Italia oggi è, e sarà sempre più determinante, un continuo confronto ed una continua collaborazione tra i Rappresentanti di Interessi, al fine di essere una voce unita e di peso nei confronti delle Istituzione e della Pubblica Amministrazione. Grande rappresentanza di Meritocrazia all’evento, a testimonianza dell’impegno del movimento ad un approccio di trasparenza nei rapporti tra cittadino e istituzione per un confronto costruttivo ed efficace nell'interesse collettivo. Un grazie particolare - conclude l'associazione nel comunicato - si vuole esprimere al Presidente Achille Ducoli e a tutta la dirigenza Si.r.i.p. che ha sin da subito fortemente creduto in Meritocrazia Italia nominando il Presidente Nazionale Walter Mauriello Vice Presidente del Collegio di Garanzia del Sindacato.