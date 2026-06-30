Meritocrazia Italia: "Riforma Meloni va modificata, restituire a cittadini diritto di scegliere"

"La proposta di riforma elettorale del governo Meloni va modificata e deve restituire ai cittadini il diritto di scegliere". Ad affermarlo è Meritocrazia Italia sottolineando come la riforma targata centrodestra, e all'esame della Camera, sia stata avanzata "senza alcuna trattativa preventiva con le opposizioni". Una proposte che "mixa elementi diversi delle esperienze precedenti" - "recependo dalla legge Calderoli il modello di un sistema proporzionale corretto da un voto di maggioranza, dalla legge Renzi il ballottaggio, dalla legge Rosato la possibilità di coalizioni e la misura della clausola di sbarramento" - e che "appare caratterizzata da alcuni dubbi di legittimità sul piano costituzionale e da una doppia blindatura, non solo della maggioranza rispetto alle opposizioni, ma anche rispetto all’elettorato, risultando di fatto rimosso ogni residuo ruolo dei cittadini nella determinazione degli eletti in parlamento, rimessa in via esclusiva e totalizzante alle segreterie dei partiti". L’obiettivo, prosegue il Movimento, "non sembra quello di far vincere il Paese ma, piuttosto, di consentire l'autoconservazione della quota di consenso dei partiti in campo, con simultaneo ostacolo alla crescita dello schieramento opposto. Poche persone continuano a decidere per tutti, scegliendo chi candidare e dove farlo, oltre ogni considerazione per i principi di territorialità, rappresentatività, rappresentanza e consenso di base, con trasformazione dei partiti in corporazioni settoriali a guida personale".

L'Italia "si conferma così un Paese fintamente democratico, sordo alle istanze del popolo e impegnato ad assecondare le ambizioni di pochi. Quelli che da sempre si dicono élite. Le stesse élite alle quali qualche anno fa si rispondeva con una nuova forma di populismo e con la reazione scomposta di chi preferiva il nuovo, qualunque esso fosse, a un vecchio conosciuto e disprezzato". Secondo Meritocrazia Italia, invece, è "urgente e necessario stimolare la partecipazione della cittadinanza consentendo un effettivo ritorno alla rappresentatività, dovendo la nuova legge elettorale ridare ai cittadini la possibilità di scegliere quale partito votare e la facoltà di sancire la propria preferenza anche per i candidati, senza imposizioni o blocchi calati dall'alto". Da qui l'invito a "tutti i partiti in campo ad abbracciare il modello di riforma della legge elettorale già proposto dal Movimento nello scorso Congresso nazionale di Roma dell’ottobre 2025 e consegnato a tutti i partiti con il nome di 'Meritocraticum' che rappresenta il tentativo di dare voce al corpo elettorale, restituendo la prerogativa di scegliere, affinché si giunga a un sistema elettorale a base integralmente proporzionale, con voto di preferenza plurimo, senza liste bloccate, con soglia di sbarramento fissata al 5% in coalizione ed al 2% per la singola lista e con premio di governabilità scalare all’esito del computo di voto, in favore del partito o coalizione che ha raggiunto una determinata soglia proporzionale di rappresentatività".

"Oggi - conclude - serve un cambio di passo per costruire una regola condivisa, spinta verso il massimo grado possibile di neutralità, che consenta il ritorno massivo al voto, perché la democrazia vive solo quando i cittadini possono scegliere davvero. Ogni voto privato della libertà di incidere sulla selezione dei propri rappresentanti è un pezzo di fiducia che si perde, un legame che si spezza tra istituzioni e Paese reale. Restituire ai cittadini il diritto di scegliere i propri eletti non è una rivendicazione di parte, ma un dovere verso la Costituzione e verso le future generazioni. È tempo di ricostruire un sistema elettorale che non abbia paura del giudizio degli elettori, ma che da quel giudizio tragga la propria legittimazione. Solo così potremo invertire la rotta dell'astensionismo, ricucire il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni e tornare a credere in una democrazia autentica, nella quale il potere appartenga davvero al popolo, come la Costituzione solennemente afferma".