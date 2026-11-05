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Midterm Usa, Meloni: "Rispetto per voto americani, rapporto tra Italia e Stati Uniti non cambia"

La premier: "A differenza della sinistra, che ora riscoprirà, come per magia, che gli Stati Uniti sono un grande alleato. Se così sarà, tuttavia, non possiamo che esserne contenti"

Giorgia Meloni - (Afp)
Giorgia Meloni - (Afp)
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05 novembre 2026 | 09.49
Rossana Lo Castro
LETTURA: 1 minuti

"Non siamo soliti commentare le dinamiche di politica interna di altre nazioni. Gli americani hanno votato e il loro giudizio merita rispetto". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al nuovo Quotidiano Nazionale che debutta oggi, a proposito dell’esito delle midterm americane.

"Per i rapporti tra Italia e Stati Uniti - sottolinea - non cambia nulla: per noi gli Usa sono un alleato fondamentale indipendentemente da chi li governa o dalle maggioranze parlamentari. A differenza della sinistra, che ora riscoprirà, come per magia, che gli Stati Uniti sono un grande alleato. Se così sarà, tuttavia, non possiamo che esserne contenti".

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