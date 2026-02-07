Non c'è ancora la quadra per coprire il posto da sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy, l'assessore lombardo sarebbe intenzionato a proseguire con la giunta Fontana
Più lontana la quadra per coprire il posto da sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy lasciato libero dal leghista Massimo Bitonci, nominato lo scorso 13 dicembre assessore allo Sviluppo economico dal nuovo governatore del Veneto Alberto Stefani.
Diversi i nomi circolati come possibili successori di Bitonci nell'incarico: tra gli altri anche quello dell'attuale assessore allo Sviluppo economico della Regione Lombardia, il leghista Guido Guidesi, ex deputato e già assessore nella precedente giunta Fontana. Ipotesi che però, a quanto apprende l'Adnkronos, sembra essere sfumata: Guidesi sarebbe infatti intenzionato a proseguire con l'incarico in Lombardia.