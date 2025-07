Mo, il partito vicino alla Cei: "Tempi maturi per due Stati, Meloni adoperi tutti gli strumenti"

"Due popoli, due stati: sono maturi i tempi per una decisione del genere. Il partito Insieme fa proprie le parole del Cardinale Pietro Parolin e invita pertanto il Governo di Giorgia Meloni, che pure si è ripetutamente espressa a favore per la “soluzione dei due stati”, e tutte le forze politiche di maggioranza e di opposizione, ad essere conseguenti con le dichiarazioni degli anni passati. E ad intervenire affinché l’intera Europa adoperi tutti gli strumenti per agire in tal senso al fine di portare al tavolo delle trattative entrambi i fronti contrapposti". E' quanto comunica la segreteria nazionale del Partito di ispirazione cristiana.

"Insieme si unisce a tutti gli uomini di buona volontà alla ricerca della Pace. Alla moltitudine rispettosa del Diritto internazionale e della Carta universale dei Diritti dell’uomo. A tutti coloro che anche in questi giorni guardano con orrore e preoccupazione a quanto accade a Gaza e in Cisgiordania e chiedono l’intervento delle autorità mondiali affinché si risponda alla crisi umanitaria esplosa a Gaza - prosegue il comunicato - Cessino le azioni militari di Israele e Hamas rilasci gli ultimi ostaggi ancora prigionieri".

"La Comunità internazionale chiede che si giunga ad una soluzione di un conflitto troppo lungo e sanguinoso. Soluzione che può essere ottenuta solamente con un pieno riconoscimento reciproco da parte dei due popoli e dei due stati. Il ritorno e l’implementazione degli Accordi di Oslo del 1983, che segnarono i primi accenni di una possibile convivenza tra israeliani e palestinesi, appaiono come gli unici, primi passi utili al superamento delle ostilità su cui speculano estremisti e terroristi rendendo impossibile la pacificazione di una intera regione", conclude.