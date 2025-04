La giornalista del 'Tg3 Linea Notte' Monica Giandotti, da lunedì 14 aprile condurrà il 'Tg2 Post'. La notizia viene confermata all'Adnkronos da fonti Rai. La Giandotti prenderà il posto di Manuela Moreno che è passata, in distacco, alla direzione Approfondimenti della Rai, guidata da Paolo Corsini, per debuttare nel nuovo programma di Peter Gomez nell'access prime time di Rai3 'Un alieno in patria'.