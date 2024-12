È morto Riccardo Bonacina, fondatore di 'VITA', periodico dedicato al terzo settore. Da sempre attento al mondo del volontariato e delle emergenze sociali, il giornalista e conduttore televisivo aveva 70 anni.

A ricordarlo, prendendo la parola in Senato, è stato Matteo Renzi: "Voglio ricordare in Aula Riccardo Bonacina, appena scomparso". "Chiedo di dedicare nei prossimi giorni un pensiero particolare, un momento di ricordo a una persona che proprio durante i nostri lavori, è scomparso e che ha vissuto con grande attenzione la vita sociale professionale del terzo settore di questo paese, perché qualche istante fa ci ha lasciato Riccardo Bonacina, che è stato il padre della legge del terzo settore. È stato in riferimento di tanto di noi di colore politico diverso, ed è stata una persona speciale per questo paese", ha detto l'ex premier. "Volevo soltanto che il Senato potesse ricordarlo come merita un grande italiano", ha concluso il leader di Iv.