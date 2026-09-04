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Onu, Meloni non sarà ad Assemblea generale a New York: al suo posto Tajani

L’Italia sarà comunque presente, su delega della premier, con il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri. Lo apprende l'Adnkronos da fonti di governo

Onu, Meloni non sarà ad Assemblea generale a New York: al suo posto Tajani
04 settembre 2026 | 13.39
Antonio Atte
LETTURA: 1 minuti

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni non sarà alla prossima riunione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, salvo ripensamenti dell’ultimo minuto. L’Italia sarà comunque presente, su delega della premier, con il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Lo apprende l'Adnkronos da fonti di governo.

La scelta - spiegano fonti di Palazzo Chigi interpellate - si inserisce in un orientamento già esplicitato pubblicamente da Meloni, che lo scorso 8 luglio, al termine del vertice Nato, spiegò la decisione di delegare al ministro degli Esteri Tajani la partecipazione a successivi appuntamenti internazionali con queste parole: “Non per disimpegno, ma perché arrivo da diversi vertici internazionali e ho l’obbligo di occuparmi di diversi dossier anche in Italia”.

Una scelta, dunque, che “non ha bisogno di essere giustificata né difesa”, spiegano da Palazzo Chigi, richiamando precedenti o assenze di altri leader internazionali. “Negli anni scorsi, infatti, si sono registrate le assenze del primo ministro britannico Starmer, del cancelliere tedesco Merz e del primo ministro del Canada Mark Carney”, concludono le stesse fonti.

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Assemblea generale delle Nazioni Unite Consiglio Giorgia Meloni Palazzo Chigi
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