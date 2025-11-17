circle x black
Cerca nel sito
 

Ora legale per sempre? Parlamento al lavoro per l'addio a quella solare - Video

17 novembre 2025 | 16.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un'indagine conoscitiva, intanto. Per valutare "in modo oggettivo gli impatti dell'ora legale permanente sul comparto sociale e produttivo italiano". Verdetto entro il 30 giugno 2026. E se sarà positivo, potrà partire l'iter per una legge che renda permanente l'ora legale in Italia. L'iniziativa è stata presentata oggi, lunedì 17 novembre, alla Camera da Andrea Barabotti della Lega insieme ai rappresentanti della Sima, la Società Italiana di Medicina Ambientale, e di Consumerismo No profit che hanno consegnato al Parlamento le firme per l'addio all'ora solare raccolte fin qui: oltre 250mila.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Ora legale ora solare Barbotti economia news politica news
Vedi anche
Roma, Verdone sindaco per un giorno: "Roberto, oggi ti comando" - Video
Roma, assessore sardo inciampa e sfonda vetrata di Sironi al Mimit: ecco il momento della caduta - Video
La Russa scaramantico: "Scudetto Inter? Tiè" - Video
Italia, La Russa a Gattuso: "Non si può dire 'vergogna' a uno spettatore che fischia" - Video
Sanremo, Jovanotti: "Quest'anno non ci sarò. Conduttore? Solo con Fiorello" - Video
Formula 1, Benetton: "Un rientro nel circus? Niente di concreto, ma attenti a sport" - Video
Proteste pro Gaza prima di Italia-Israele, Piantedosi: "Per Amnesty violazioni a corteo Udine? Pietoso rovesciare verità" - Video
"Scudetto alla Roma?": D'Alema non si trattiene e fa gli scongiuri - Video
Fiorello e Biggio, videoclip tutto da ridere sulle note di 'Mi fanno male i capelli'
Svelate le uniformi di Milano Cortina, il racconto di Malagò - Video
Ecco il kit che scova la droga nei drink, come si usa e cosa scopre - Video
Dall'Ucraina al Medio Oriente, si apre oggi in Canada G7 Esteri con Tajani: videonews dal nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza