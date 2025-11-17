Un'indagine conoscitiva, intanto. Per valutare "in modo oggettivo gli impatti dell'ora legale permanente sul comparto sociale e produttivo italiano". Verdetto entro il 30 giugno 2026. E se sarà positivo, potrà partire l'iter per una legge che renda permanente l'ora legale in Italia. L'iniziativa è stata presentata oggi, lunedì 17 novembre, alla Camera da Andrea Barabotti della Lega insieme ai rappresentanti della Sima, la Società Italiana di Medicina Ambientale, e di Consumerismo No profit che hanno consegnato al Parlamento le firme per l'addio all'ora solare raccolte fin qui: oltre 250mila.