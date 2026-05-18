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Palazzo Chigi, spesa da 200mila euro per tre nuovi pennoni sul tetto

Il conto nei documenti della Presidenza del Consiglio relativi all’intervento voluto per posizionare il Tricolore, la bandiera dell'Ue e quella di un eventuale Paese ospite

Il posizionamento di uno dei pennoni su Palazzo Chigi - Adnkronos
Il posizionamento di uno dei pennoni su Palazzo Chigi - Adnkronos
18 maggio 2026 | 19.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Spunta anche il costo dell’operazione che ha portato tre nuovi pennoni sul tetto di Palazzo Chigi, destinati a ospitare il Tricolore, la bandiera dell’Unione europea e, “all’occorrenza, quella di uno Stato ospite”. Nei documenti della Presidenza del Consiglio relativi all’intervento emerge infatti che solo la fase di progettazione della struttura porta-bandiere vale oltre 40mila euro, una spesa che sommata ai lavori di realizzazione porta il conto complessivo a sfiorare i 200mila euro.

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La macchina amministrativa si è mossa formalmente nella primavera del 2024. In una determina del Dipartimento per i servizi strumentali della Presidenza del Consiglio si richiama “l’esigenza di dotare la copertura di Palazzo Chigi di tre pennoni ove issare la bandiera italiana, quella europea e, all’occorrenza, quella di uno Stato ospite”.

Il documento ricorda inoltre che il responsabile unico del progetto ha predisposto “apposito capitolato tecnico avente ad oggetto la progettazione e la successiva realizzazione di una struttura porta bandiere sulla copertura di Palazzo Chigi”.

Per la sola progettazione, la Presidenza del Consiglio ha autorizzato “un affidamento diretto” alla società veneta W.E.I.’N VENICE S.r.l., “per un importo a base d’asta pari ad euro 40.322,88 (oltre Iva)”. I fondi, si legge ancora nella determina, gravano sul “capitolo 905 pg 30 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri”. Successivamente, dopo il via libera tecnico e amministrativo, è arrivato anche l’affidamento dei lavori veri e propri, per una cifra intorno ai 147mila euro più Iva, comprensiva degli oneri di sicurezza. Sommando progettazione e realizzazione, il conto complessivo dell’operazione sfiora dunque i 200mila euro.

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Governo Palazzo Chigi Spesa Tricolore
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