Prima dei funerali di Papa Francesco in Vaticano, breve colloquio tra la premier Giorgia Meloni e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Come si vede anche nelle immagini diffuse dalla presidenza del Consiglio, Meloni e Trump hanno attraversato insieme il colonnato della Basilica: presente anche la first lady Melania. Alle loro spalle si intravede il Re della Giordania Abd Allah II.

A seguire Meloni ha avuto un breve faccia a faccia a San Pietro anche con la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, per poi pranzare con il Presidente della Repubblica Argentina, Javier Milei.

Trump torna negli Usa

Il presidente Usa invece ha lasciato Roma. Il corteo di Trump è stato scortato dalle forze dell'ordine e seguito dall'alto da un elicottero. Tutti i trasferimenti sono stati monitorati e guidati dal Centro per la gestione dei grandi eventi nella Sala operativa della questura di Roma. Il volo è decollato dall'aeroporto di Fiumicino.

Donald Trump era arrivato in Italia ieri sera e aveva comunicato di avere intenzione di incontrare "molte persone" inclusa "la premier italiana. La brava, veramente brava premier" Giorgia Meloni. "Mi incontrerò con alcune persone a Roma, sì", aveva detto, ma saranno incontri "un po' rapidi. Francamente è un po' irrispettoso avere incontri quando si è al funerale di un Papa, dicono. Ma parlerò con alcune persone, vedrò molte persone", ha spiegato. Tra questi anche l'incontro lampo con Zelensky.