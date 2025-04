Giorgia Meloni rende omaggio a Papa Francesco intervenendo alla Camera dei Deputati oggi, 23 aprile 2025. "Sarò sempre grata a Papa Francesco per il tempo trascorso insieme, per i suoi insegnamenti e i suoi consigli. Il più assiduo era 'non perda mai il senso dell'umorismo'. E' stata anche l'ultima cosa che mi ha detto", dice la presidente del Consiglio.