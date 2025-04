Papa, l'ex arcivescovo di Canterbury: "La teologia di Francesco era del tutto in sintonia con quella di Ratzinger e Wojtyla"

Il teologo che sposò William e Kate: "Per capirlo abbiamo bisogno di una ‘ermeneutica della continuità’"

“Vi sono due aspetti della straordinaria eredità di Papa Francesco. Prima di tutto era un uomo che aveva una preoccupazione istintiva e una simpatia profonda per coloro che non avevano un ruolo ed erano esclusi dalla società”; "È stato un difensore della dignità dei migranti e un pastore impegnato a favore di chi si trovava ai margini. Inoltre, è stato capace di prendere gli insegnamenti teologici fondamentali dei suoi predecessori e di applicarli ai problemi contemporanei”. Lo dice l'ex Primate della Chiesa d’Inghilterra, Rowan Williams, come riferisce l'Agnezia S.i.r. (Servizio di Informazione Religiosa).

Il teologo anglicano, che nel 2011 ha celebrato il matrimonio tra il principe William e Kate Middleton nell'Abbazia di Westminster a Londra, afferma inoltre: “Abbiamo bisogno di una ‘ermeneutica della continuità’ per capire, in particolare, il rapporto di Papa Francesco con gli scritti di Papa Benedetto. È importante ripetere che la teologia del Papa era completamente sintonizzata con quella di Papa Benedetto XVI e di Papa Giovanni Paolo II. Le encicliche di Francesco applicano gli insegnamenti chiari e profondi di Benedetto alle crisi della nostra società. Entrambi i papi si collocano in una continuità di insegnamento sulla dignità e la solidarietà radicata nella visione di un’umanità costruita a immagine di Dio".

"Francesco che lavava i piedi dei migranti o abbracciava chi era stato cacciato dalla propria terra, dichiarava, in modo chiaro ed evidente, che il cristianesimo cattolico esprime non soltanto una dottrina importante e ortodossa di Dio, ma anche una dottrina centrale e ortodossa dell’umanità”, conclude Williams, già vescovo di Monmouth e arcivescovo del Galles.