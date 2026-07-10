Piero De Luca presenta 'L’idea di Europa e il suo destino': a Roma il confronto con Gualtieri, Casini e Gentiloni

Il 15 luglio alle 12 Piero De Luca presenta a Roma il libro “L’idea di Europa e il suo destino”, pubblicato da Baldini+Castoldi. All’incontro, ospitato dalla Mondadori Bookstore della Galleria Alberto Sordi, interverranno il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, Pier Ferdinando Casini e l’ex presidente del Consiglio ed ex commissario europeo Paolo Gentiloni. A moderare il confronto sarà la giornalista Monica Giandotti.

Il volume ripercorre le principali tappe del processo di integrazione europea, dalla nascita delle prime Comunità al mercato unico, dall’elezione diretta del Parlamento europeo all’introduzione dell’euro, fino alle trasformazioni e alle crisi che hanno segnato il XXI secolo.

Al centro del saggio c’è l’idea dell’Europa come progetto politico e civile nato dalle macerie della Seconda guerra mondiale per garantire pace, democrazia, diritti e prosperità. Accanto ai risultati ottenuti, il libro analizza le fragilità dell’Unione, dalle diseguaglianze economiche alla Brexit, dalle tensioni migratorie ai limiti della governance comune.

Di fronte alle guerre, alla competizione tra le grandi potenze, alla rivoluzione tecnologica, alle crisi energetiche e all’indebolimento del diritto internazionale, De Luca sostiene la necessità di un nuovo salto politico e istituzionale dell’Europa, richiamando l’eredità del Manifesto di Ventotene e l’orizzonte degli Stati Uniti d’Europa.