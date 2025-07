Piero Testoni, messa in suffragio il 9 luglio a Roma

Una messa in suffragio e ricordo di Piero Testoni sarà celebrata il 9 luglio a Roma da monsignor Vincenzo Paglia e don Claudio Papa alla Basilica dei Santi Ambrogio e Carlo al Corso, in via del Corso 347 a Roma. La celebrazione si svolgerà su iniziativa di Vincenzo Scotti, Angelo Sanza, Paolo Naccarato e Andrea Da Passano.

Da Passano ricorda così "una persona a me cara, che fu molto legata anche all’agenzia Adn Kronos e al Cavalier Pippo Marra": "Sassarese trapiantato a Milano sin da giovane età, dopo la Laurea in Filosofia alla Cattolica lavorò come giornalista politico prima a La Notte, poi per tanti anni a capo della redazione meneghina del Messaggero e infine al Corriere della Sera. Per la Rizzoli nel 2000 scrisse a quattro mani con Francesco Cossiga, di cui era nipote e biografo, il libro di grande successo “La passione e la politica”. Subito dopo fu eletto deputato con Forza Italia, restando in Parlamento per tre legislature, diventando rapidamente uno degli uomini chiave nello staff della Comunicazione di Silvio Berlusconi e responsabile Editoria del movimento azzurro. Sono stato il suo assistente parlamentare - ricorda ancora Da Passano - affiancandolo in quegli anni. Piero ci ha purtroppo lasciati un mese fa, dopo una lunga malattia. In quest' ultimo periodo i familiari e io, che con lui ho perso un secondo padre, siamo stati sommersi da tanti significativi attestati di stima e di affetto".