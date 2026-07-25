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Pirlo nuovo ct della Nazionale, La Russa: "Dopo Ventura e Gattuso è un'altra scommessa"

Le parole del presidente del Senato all'Adnkronos: "Speriamo bene. Siccome l'Italia è l'Italia e mi sono stufato di fare la Cassandra"

Ignazio La Russa, Andrea Pirlo - fotogramma/ipa
Ignazio La Russa, Andrea Pirlo - fotogramma/ipa
25 luglio 2026 | 15.53
Mariacristina Ponti
LETTURA: 2 minuti

La scelta di Andrea Pirlo come commissario tecnico della Nazionale italiana "non l'ho volutamente commentata perché ho amicizia per Malagò e molto rispetto per Leonardo e Maldini, ma il rischio che dopo Ventura e Gattuso sia un'altra scommessa, speriamo e sottolineiamo vincente, c'è. L'unica cosa sicura era che non poteva essere né Guardiola né Ancelotti, quello mi è sembrato un po' una presa in giro. Era un modo per far saltare Conte e Mancini, hanno fatto un giro di orizzonte per atterrare su Pirlo". Così all'Adnkronos il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

"Speriamo bene - ribadisce -. Siccome l'Italia è l'Italia e mi sono stufato di fare la Cassandra: viva Pirlo, viva Malagò, viva Maldini e soprattutto viva Leonardo. Però è ancora una volta un'avventura. Abbiamo detto a lungo 'Mancini o Conte', poi addirittura hanno sparato alto un nome che era impossibile, per atterrare su un grande campione come Pirlo, ma un allenatore con un futuro da scoprire qual è. Speriamo che il futuro sia buono".

La Russa, tifoso dell'Inter, si sofferma anche sul mercato nerazzurro. Romero "è un bel difensore. Non so se questo significhi la partenza di un altro difensore o lo spostamento di qualcuno sulla corsia di destra, però io sono contento, sarebbe un bell'acquisto".

Sono già andati via Acerbi e de Vrij: "Sì, ma Romero sarebbe un titolare, gli altri due erano quasi riserve nelle ultime partite perché giocavano Bastoni, Akanji e Bisseck. Romero è un titolare, non credo che lo prendiamo per tenerlo in panchina, per cui voglio capire cosa ha in mente Chivu. Qualsiasi cosa abbia in mente sono contento dell'acquisto", dice.

Perisic sarebbe un bel ritorno per l'Inter? "E' un rincalzo oggi come oggi". Sia perché è un po' più avanti con l'età, "sia perché siamo coperti in quella zona, dato che lui gioca dove gioca Dimarco. Però è tuttora uno che conosce l'Inter, che ha lasciato un buon ricordo" e a cui noi abbiamo lasciato un buon ricordo. "Non sono contrario ma non è il giocatore di cui abbiamo bisogno. Soprattutto dopo aver preso Romero, il rincalzo di Dimarco ce l'abbiamo in casa ed è Carlos Augusto, quindi non saprei dove potremo mettere Perisic. Se viene però è un buon rincalzo, niente di più...", conclude La Russa.

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Calcio Nazionale italiana Commissario tecnico andrea pirlo ignazio la russa
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